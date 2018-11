. Come anticipato da Calciomercato.com, l'ex amministratore delegato della Juventus è pronto a ripartire dai nerazzurri. Questione di settimane e poi sarà il momento dei comunicati ufficiali, come confermato da Alessandroa margine del forum "Sport & Business" organizzato dal Sole 24 Ore: ""."La crescita del club fa parte del progetto strategico da quando Suning ha acquisito la società e la nomina di Steven Zhang come presidente suggella quello che Suning ha voluto dimostrare dall'inizio. Il gap con la Juve c'è, ma anche i risultati stanno arrivando e oggi ci stiamo giocando il passaggio alla fase a eliminazione diretta in Champions League. Gli investimenti che vogliamo fare, come per esempio lo stadio e il centro sportivo, sono importanti."."Inter e Milan si sono impegnate a lavorare insieme per dare alla città di Milano un'infrastruttura al livello delle più grandi città europee. Siamo all'inizio, ma è importante che il clima tra i due club sia positivo. Ci siamo visti anche con il Comune, ci sono tutte le condizioni per procedere rapidamente, si tratta di un progetto fondamentale sia per i club che per la città".