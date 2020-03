L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto anche alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" di Radio Rai per fare il punto sul caos generato dai rinvii delle 6 partite del 26° turno di campionato per l'emergenza Coronavirus: "Noi come Inter abbiamo chiesto una assemblea straordinaria, formale o no poco conta. Chiediamo rispetto della regolarità: Inter e Sassuolo non giocano da due settimane, così subiamo dei danni. Non è un problema di Juve-Inter ma un problema di sistema. Rappresento una società e devo tutelare club e tifosi. La data del 9 marzo l’ho appresa dai media, valuteremo in assemblea. Bisogna arrivare ad una conclusione coesa".



Marotta si è soffermato poi sui problemi di calendario: "Nella logica bisogna ripartire dalla gara sospesa. Il 13 maggio è una data fuori luogo ma sono disposto ad ascoltare. Per Inter-Samp è un bel rebus, non ci sono più date ed è incredibile. Assurdo recuperare la 27esima giornata e non la 26esima. Le parole di Malagò sulla voglia dei presidente di comandare in Lega? Condivido, fa parte di un processo culturale che ancora non ha raggiunto il sistema calcio italiano".