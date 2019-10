L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida contro il Brescia tornando a parlare della richiesta di acquisti fatta da Antonio Conte in vista del mercato di gennaio.



CONTE - "La preoccupazione di Antonio conte è legittima, giusta e condivisa da tutti noi. Quest'anno è iniziato un nuovo ciclo. Ci sono delle difficoltà, c'è una contrazione degli eventi con tante gare in pochi giorni, ma dobbiamo superarle".



CHAMPIONS - "Abbiamo iniziato un percorso graduale di crescita per arrivare a obiettivi importanti. e partecipiamo con orgoglio anche alla Champions League che va gestita".



MERCATO - "Vedremo cosa offrirà il mercato di gennaio, che sarà arido, ma che se offrirà delle opportunità saremo pronti a coglierle".