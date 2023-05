Giuseppe Marotta, durante la Milano Football Week, ha parlato anche di Paulo Dybala e delle possibilità di vedere l’argentino con la maglia dell’Inter in futuro. “A Dybala mi lega un rapporto d’affetto, lo abbiamo preso dal Palermo quando era piccolo, è un ragazzo d’oro. Perché non è venuto all’Inter? Subentra la razionalità di costruire una squadra con determinate logiche, lì davanti c’erano quattro attaccanti, ha fatto bene ad andare alla Roma. Non so se le nostre strade si incontreranno di nuovo, di sicuro non andrò io a bussare alla Roma”.