Il magic moment di Mario Balotelli con la maglia del Marsiglia potrebbe incredibilmente fermarsi. Arrivato a gennaio dal Nizza ha all'attivo 7 gol in 10 partite, ma nel corso dell'ultima gara contro il Bordeaux e sotto gli occhi attenti dello staff dell'Inter, il centravanti italiano è finito sotto la lente d'ingrandimento del giudice sportivo della Ligue 1.



Balotelli corre il rischio di una lunga squalifica anzi lunghissima. Il motivo? La classica 'Balotellata' che rischia di rovinare tutto. L'attaccante italiano è stato protagonista di una presunta manata rifilata al difensore del Bordeaux Pablo Castro che, in quell'occasione, si è rotto il naso. Un episodio che è sfuggito all'arbitro, ma che sarà analizzato dalla Commissione disciplinare.



Il brasiliano, ammonito per proteste e successivamente espulso per una spallata vendicativa rifilata allo stesso Balotelli, a fine gara come riportato da Sportmediaset, ha accusato l'italiano di averlo colpito volontariamente al volto procurandogli la rottura del setto nasale. Dalle immagini si nota un contatto tra i due giocatori non rilevato dal direttore di gara.



Il Bordeaux ha anche presentato un comunicato in cui reclama che vengano prese sanzioni contro Balotelli, ma sarà la Commissione disciplinare a decidere. Il rischio è dalle cinque alle otto giornate di squalifica se le immagini, alla fine, verranno prese in considerazione.