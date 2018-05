Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, presenta la sfida contro l'Atlético Madrid valido per la finale di Europa League: "Ci crediamo, dobbiamo giocare al massimo e non avremo pressione. E' chiaro che l'Atlético ha giocato tre finali negli ultimi anni, sono più esperti, hanno vinto a un'Europa League nel 2012, hanno fatto la Champions. Sono più esperti di noi. Simeone? Dispiace non ci sia in panchina, è bravissimo, ha fatto un gran lavoro a Madrid".