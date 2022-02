Footmercato rivela che Pablo Longoria, presidente dell'Olympique Marsiglia, avrebbe lavorato sotto traccia per prendere in prestito Eric Bailly, 27enne difensore ivoriano del Manchester United, e Nicolas Pepe, 26enne attaccante ivoriano dell'Arsenal. I prestiti però non sarebbero andati a buon fine a causa delle immediate chiusure da parte delle società detentrici dei cartellini.