In seguito alla decisione della FIFA di lanciare una "finestra di mercato straordinaria", per consentire ai giocatori stranieri con base in Russia e in Ucraina di trasferirsi temporaneamente senza preoccuparsi del loro contratto, il Marsiglia ne trae i primi benefici. Il difensore centrale Samuel Gigot, reclutato quest'inverno e subito ceduto in prestito allo Spartak Mosca fino a giugno, potrebbe rescindere il suo contratto in Russia e unirsi al club francese prima del previsto.