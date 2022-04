Come riportato da RMC Sport, Steven Gerrard, ora sulla panchina dell'Aston Villa, sarebbe stato in trasferta a Marsiglia per osservare il giovane centrocampista Boubacar Kamara, che arriverà a scadenza con il club francese in estate. Il giocatore franco-senegalese è seguito da diversi club come l' Atlético Madrid e il Borussia Dortmund.