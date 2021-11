Dopo i due giorni di Champions, il cammino delle italiane continua anche oggi in Europa e Conference League: alle 21 la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il Marsiglia al Velodrome per la quarta giornata del gruppo E (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn).



LE PROBABILI SCELTE - Dopo le prime tre giornate i biancocelesti sono secondi con 4 punti, l’obiettivo è consolidare il posto nel girone e allontanare proprio l’OM terzo e sperare di agganciare al primo posto il Galatasaray (7 punti), che giocherà alle 18.45 con la Lokomotiv Mosca ultima a 1. In dubbio la presenza di Ciro Immobile, che dovrebbe lasciare spazio a Muriqi. In mezzo al campo Basic insidia Milinkovic e dietro Hysaj parte favorito su Marusic ma Sarri sta valutando anche se fari rifiatare l’albanese. Dall’altra parte occhio all’ex romanista Under - l’altro è Pau Lopez, tra i pali - e ad Arek Milik che con Sarri ha lavorato a Napoli.



Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni:



Marsiglia (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Under, Guendouzi, Kamara, Lirola; Payet; Milik. All.: Bielsa.

Lazio (4-3-3): Straskosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinković-Savić, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All.: Sarri.

Tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn.