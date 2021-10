Ilporta a casa l'obiettivo principale, ovvero non perdere all'contro la. La squadra dirischia in almeno due casi il vantaggio poi si rintana nel finale per non subire lo svantaggio e ci riesce. Ecco le valutazioni della squadra francese.: il suo ritorno all’Olimpico è nettamente positivo. Quando viene chiamato in causa risponde presente con decisione e nel finale diventa protagonista salvando i suoi.: soffre le avanzate di Immobile e al 51’ perde uno spalla a spalla sanguinoso con l’attaccante biancoceleste, ma alla fine partecipa al clean sheet per i suoi.: è il più attento dei suoi in difesa. Nel finale soffre tantissimo come tutto il reparto le avanzate della Lazio, ma riesce a chiudere la gara senza far segnare gli avversari.: il numero 14 ha un cliente molto difficile come Felipe Anderson e si vede. Va spesso in difficoltà sulle avanzate del brasiliano. Leggermente meglio quando entra Pedro, ma la sua prestazione è comunque sufficiente.: l’ex Sassuolo è propositivo sull’out mancino. Al 14’ va anche vicino all’assist. Da lì crea pochi pericoli, ma è una presenza costante negli ultimi 30 metri. (: il numero 12 entra con un buon piglio, ma pian piano cala).: partita ordinata per l’ex Arsenal, oggi poco ispirato in fase difensiva e molto attento a controbattere le avanzate di Basic. (: sostituisce in toto Guendouzi).: il classe ’99 si comporta bene davanti alla difesa. Gestisce il gioco con l’autorità di un veterano. Bene anche in fase difensiva insieme a Guendouzi. Ottimo prospetto.: oscilla di continuo tra la fascia destra quando c’è da difendere e la linea mediana quando c’è da attaccare, ma sostanzialmente il suo lo fa in entrambe le fasi. ().: tornare nel suo vecchio stadio gli dà evidentemente una spinta in più. È il più attivo dei suoi, difficilmente si riesce a fermarlo, sia quando gioca a destra, sia quando si sposta a sinistra. In almeno tre occasioni sfiora il gol. Ispirato.: è il leader a tutto campo dei suoi, ma stasera si specchia troppo e in alcuni casi forza esageratamente la giocata sprecando potenziali occasioni da rete.: il polacco è rientrato da poco a pieno regime e si è visto. Oggi Sampaoli gli ha chiesto gli straordinari, ma dopo un buon inizio l’ex Napoli è pian piano sparito dal gioco. (: entra in un momento difficile per i suoi, cerca di fare il possibile).: mette in campo una squadra equilibrata che in diverse occasioni mette in difficoltà la Lazio sprecando un po’, soprattutto con Payet. Buon pari contro la squadra più qualitativa del girone che permette al suo Marsiglia di rimanere in corsa per le sorti del gruppo E di Europa League.