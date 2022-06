Secondo quanto riferisce RMC Sport, Jorge Sampaoli vuole mettere pressione alla proprietà dell'Olympique Marsiglia, il cui mercato in entrata non è ancora cominciato anche a causa dell'imminente decisione della DNCG sull'obbligo o meno di abbassare il proprio tetto salariale. L'allenatore argentino vuole una squadra che sia competitiva per disputare la prossima Champions League ed è disposto a dimettersi qualora le sue aspettative non fossero soddisfatte.