L'Olympique Marsiglia è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato. Nelle scorse ore è stata raggiunta l'intesa col Lens, sulla base di 9 milioni di euro più 2 di bonus, per l'esterno destro Jonathan Clauss. Il nazionale francese ha avuto l'autorizzazione dal suo club per svolgere in giornata le visite mediche per l'OM.