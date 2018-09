Florian Thauvin, esterno d'attacco del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa del sorteggio dell'Europa League che ha inserito i francesi nel gruppo della Lazio: "Se sono contento di dover sfidare una big come la Lazio? Sì e no. Tra gli aspetti positivi ci sono l'ambiente e il pubblico, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla qualificazione e da questo punto di vista incontrare una squadra come la Lazio rende solamente tutto più complicato. Anche quest'anno l'Europa League non sarà una competizione semplice. Ci siamo resi conto l'anno scorso delle insidie che anche le squadre meno conosciute sono in grado di creare".