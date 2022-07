Il giorno dopo l'ufficialità come nuovo allenatore del Marsiglia, sono arrivate le prime parole di Igor Tudor: "Ho scelto una grande sfida, ringrazio la società per la fiducia. Faccio un calcio offensivo, ambizioso ma organizzato; non si può rinunciare a difendere. L'obiettivo deve essere non deludere chi viene e avendoci allo stadio, anche se ogni allenatore deve sapersi adattare alle caratteristiche del campionato".



OBIETTIVI - "Tutti conoscono la grandezza dell'OM, ne ho parlato anche con Alen Boksic. Il mercato? Sono tre giorni che parliamo di giocatori, qualcuno arriverà e altri partiranno. Come in ogni squadra. I nostri obiettivi sono sempre alti, vogliamo vincere. So quello che si aspettano i tifosi, ma dobbiamo avanzare un passo alla volta, se lavoreremo bene raggiungeremo i traguardi".



CAMORANESI NELLO STAFF - "La mia mano destra sarà Mauro Camoranesi, poi ci saranno altre tre persone che verranno oggi e saranno comunicate in giornata".