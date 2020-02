Ai microfoni di RMC Sport, André Villas-Boas ha dispensato parole al miele per Marley Aké, attaccante classe 2001 che ha stregato il tecnico portoghese e tutto l’ambiente Marsiglia: “Ha velocità e tecnica, può diventare un grande giocatore. Gli ho dato una grande possibilità e lui non l’ha sprecata”. Il francese è infatti entrato in campo nel corso della sfida tra l’OM e il Lille andata in scena ieri, giocando un ottimo spezzone di partita. Un talento da tenere d’occhio.