André Villas Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato delle voci di mercato che riguardano l'attaccante classe '93 Florian Thauvin: “E' un calciatore che piace a diversi club. Non credo, come ho letto, che il Valencia sia intenzionato a pagare 50 milioni di euro per lui. Sono tranquillo e spero che recuperi presto dal suo infortunio”.