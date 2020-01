Gabriel Martinelli non chiude le porte all'Italia. Il baby-attaccante dell'Arsenal, definito 'talento del secolo' da Jurgen Klopp, apre le porte all'azzurro. In un'intervista ai microfoni di Dazn, infatti, spiega: "Sono brasiliano, il mio sogno è naturalmente vincere con il Brasile. Ma potrei giocare anche per l'Italia, nulla è ancora definito. Dal Brasile non ho ricevuto ancora alcuna chiamata".



Facciamo ordine: Martinelli nasce il 18 giugno 2001 a Guarulhos, in Brasile. Proprio con i verdeoro ha giocato due gare a livello giovanile, ma esiste anche la possibilità Italia, grazie alle origini della famiglia del padre Joao. In questa stagione, Martinelli ha già collezionato 19 presenze e 8 gol.