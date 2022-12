L’aveva detto chiaramente alla vigilia: avrebbe fatto di tutto per consegnare a Lionel Messi la Coppa del Mondo. Ed. Il numero uno dell’Argentina, già protagonista nel percorso dell’Albiceleste nella rassegna in Qatar (come dimenticare i due rigori parati con l’Olanda, oppure la paratona finale agli ottavi contro l’Australia) ci ha messo del suo, e tanto, anche nella finalissima. Per lui, che a 24 anni, l’ennesima grande soddisfazione dopo laalzata al cielo nel 2021.- In arte Dibu (è stato chiamato così per la somiglianza che aveva da ragazzo con il protagonista della serie tv ‘Mi Familia es un Dibujo’) il 30enne è stato protagonista di una carriera con alti e bassi, caratterizzata, soprattutto,. Basti pensare al modo in cuilo ha chiamato nel 2021 in nazionale. Il numero titolare,, risulta positivo ala pochi giorni dalla Coppa America: ecco la sua grande chance, colta in pieno: nella semifinale para tre rigori decisivi alla. Non una novità assoluta per lui, capace anche oggi nella finalissima di ipnotizzarenella serie cruciale di penalty. Volete sapere altro? Bastare chiedere al Liverpool, anch’esso sconfitto ai rigori in occasione della Community Shield del 2020. Ai tempi era il secondo diall’Arsenal, ma ay giocò lui. E non può essere un caso.- La titolarità in club arriva solo nel settembre del 2020, precisamente all’, club che investe su di lui ben 20 milioni di sterline. Finalmente un po’ di stabilità che lo fanno aiuta a crescere. La consacrazione definitiva aiin Qatar, con una finale a dir poco clamorosa: ok le tre reti prese, ma l’intervento sua pochi secondi dal fischio d’inizio diche avrebbe decretato i calci di rigore vale come una rete. A confronto, la parata su Coman nella serie finale dei penalty sembra quasi una passeggiata.per innervosire gli avversari:ne sa qualcosa (ai quarti con l’Olanda ha pure accarezzato l’arbitro Lahoz), così come, che ha spedito a lato il tiro dal dischetto. Un errore festeggiato dacon un balletto: un 'pazzo' numero uno cheringrazierà a vita.