Sì, perché la polmonite ha costretto Maurizio Sarri a uno stop forzato e così a dirigere le operazioni sul campo di gioco ci sarà lui, così come è stato negli ultimi giorni di allenamento. Una sorpresa, gradita, anche per la sua famiglia, che lo rivedrà di nuovo su una panchina di Serie A - come primo allenatore - dopo l'esperienza di Empoli."Particolare e difficile, perché non è facile gestire abitualmente campioni come Ronaldo e tutti quelli che ci sono alla Juve, poi la polmonite di Sarri, presa in Cina in tournée, ha complicato un po' i piani. Spero vada tutto bene: Giovanni ha le qualità per stare sul campo e gestire la rosa, facendo bene, chiaramente uno stop durante il processo di apprendimento iniziale è diverso rispetto a sostituire Sarri durante il campionato, magari per un'espulsione come successo in passato. All'inizio, con gli schemi non ancora appresi completamente, rende tutto non tanto semplice, ma lui ha la capacità di starci, fare bene e risolvere i problemi" .