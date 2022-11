Ecco l'autogol di Andrea Masiello nel derby tra Bari e Lecce del maggio 2011, partita vinta dai giallorossi 2-0. Masiello non è stato convocato dal Sudtirol per la trasferta di Bari, per il difensore classe 1986 sarebbe stata la prima volta al San Nicola undici anni dopo questa autorete che divenne poi centrale nel successivo scandalo legato al calcioscommesse (Video Youtube / ingegnerebarese).