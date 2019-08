Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara ha parlato a Sky Sport nel prepartita della sfida d'esordio di campionato contro l'Udinese e ha fatto il punto sia sulle ultime notizie di campo che di mercato.



SUSO - "E' un giocatore forte, lo vogliamo tenere. Il mercato poi è sempre aperto, ma i giocatori forti li vogliamo tenere".



CORREA - "So che c'è voglia di fuochi d'artificio. È una suggestione, ma noi vogliamo fare acquisti funzionali. Li abbiamo fatti e siamo contenti del nostro organico, è completo per affrontare il campionato".​



ANDRE' SILVA - "È pronto e concentrato per scendere in campo oggi. È un attaccante forte, che può giocare da prima e da seconda punta. Forse non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, ma può dare ancora tanto al Milan"