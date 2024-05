Mateo Apolonio (classe 2010!) batte il record di Sergio Aguero in Argentina

8 minuti fa



Mateo Apolonio Berruezo batte il record di Sergio Aguero in Argentina. Giovedì 16 maggio 2024 l'esterno sinistro, nato il 17 aprile 2010, debutta in prima squadra all'età di 14 anni e 29 giorni.



EL KUN AGUERO - L'ex attaccante di Manchester City e Atletico Madrid, nato il 2 giugno 1988, all'età di 15 anni e 35 giorni aveva esordito il 6 luglio 2023 con la maglia dell'Independiente, sconfitto in casa per 1-0 dal San Lorenzo, entrando al 69' al posto di Emanuel Rivas (ex Arezzo, Bari, Varese, Verona, Spezia e Livorno).



APOLONIO - Il baby talento del Club Deportivo Riestra (la squadra del quartiere Nueva Pompeya di Buenos Aires) entra a cinque minuti dal novantesimo al posto di Gonzalo Bravo nella gara di Copa Argentina contro il Newell's Old Boys. Scherzo del destino, il risultato è lo stesso della prima partita di Aguero: sconfitta in casa per 1-0.