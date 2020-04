Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con Mario_Inter_Youtuber, spiegando: "Io al Milan o alla Juve? Rispetto le scelte di Vieri e Lucio, ma quando sei straniero è diverso. A fine carriera io non sarei mai andato da nessuno dei due, prima dei Mondiali forse sarei andato al Milan per orgoglio, per giocare con Maldini e Nesta. Non sarei andato per soldi, scelsi di rimanere e alla fine è andata bene, sono diventato tifoso dell'Inter".



SULL'ABBRACCIO CON MOURINHO - "Se fosse salito sul nostro pullman non sarebbe mai andato a Madrid, l'ha detto anche lui. In Italia avremmo vinto sicuramente un altro scudetto. La Champions forse no, ma in Italia avremmo dominato ancora. Ha lasciato qualcosa di difficilmente ripetibile. Quella notte gli ho detto 'guarda con chi ci lascerai'. L'anno dopo è stato da dimenticare, abbiamo vinto Coppa Italia e Mondiale per Club perché eravamo forti noi, un gruppo incredibile".



SUI TIFOSI - "Li ringrazierò sempre, sono stato adottato da loro. C'è un rapporto che va oltre tutto, avrò sempre amore. Andrò a vedere una partita in Curva Nord".