Nemanja Matic ha parlato della decisione di raggiungere José Mourinho alla Roma: "Avevo bisogno di una nuova sfida, non ho mai giocato a calcio per soldi ma perché mi piace stare in campo. Volevo giocare di più, quindi una volta che ho ricevuto la chiamata di Mourinho ero abbastanza sicuro di aver preso la decisione giusta. Serie A? Mi aspettavo un lavoro più semplice, ma anche qui devi correre molto. Sto giocando praticamente tutte le gare e mi sento forte e in fiducia".