E' stato il secondo acquisto della Roma in questa sessione di mercato. Arrivato a parametro zero dal Manchester United, oggi Matic si è presentato alla stampa prima di iniziare la terza avventura agli ordini di Mourinho. Queste le sue parole dopo l'introduzione di Pinto:"Ci conosciamo bene e sono felice di essere di nuovo con lui. Sono qui per lui, contento di far parte di questo grande club. Sto cercando di battere Lampard come giocatore con più presenze con Mourinho. Penso che la squadra abbia grandi giocatori di qualità con giovani che potranno essere importanti in futuro. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi domani"."Dopo 8 anni e mezzo lì ho deciso che fosse il tempo di affrontare una nuova sfida. La Roma aveva grande attrazione e per me sarebbe stato il passo giusto da compiere. Inoltre, la Serie A è molto competitiva e ho deciso di cambiare per affrontare i grandi club italiani. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta"."Tutti sanno che lo United non vince da molto, ma è un grande club e si è migliorato. Gli auguro il meglio, ma non so cosa succederà. Sono stato felice di far parte di un club così grande"."Come ha detto Pinto, la trattativa è stata breve perché le ambizioni mie e del club coincidono. La vittoria non mi ha influenzato perché ero deciso a venire a Roma e niente mi avrebbe fatto cambiare idea"Conosci altri giocatori della Roma? "Conosco quasi ogni giocatore, ho visto molte partite. Pellegrini è uno dei più importanti e migliori, avremo una buonissima intesa. Domani iniziano gli allenamenti e lo vedrò sul campo, ma mi piace lui come il resto della rosa. La qualità della squadra è tanta e c'è anche tanta esperienza".