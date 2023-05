"Credo di aver saltato pochissime partite da raccattapalle: avevi modo di essere in contatto con il giocatore, non vedevi l’ora che arrivasse il triplice fischio per poter chiedere il pantaloncino, la maglietta, qualsiasi cosa. Uno dei cimeli più belli che ho trovato sono state un paio di scarpe nere su misura: credo fossero di Guglielminpietro che le lasciò in panchina e le presi. A casa le indossai, mi andavano un po’ strette ma feci tutta la stagione successiva con quelle scarpe e feci 20 gol nella Berretti del Milan. Quindi quando si ruppero le scarpe ho provato in tutti i modi a sistemarle… (ride ndr)". Così Alessandro Matri a DAZN.