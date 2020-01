L'avventura di Blaise Matuidi con la Juventus potrebbe andare oltre il 30 giugno. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione ma i bianconeri, entro febbraio, possono decidere di prolungarlo di un anno, fino al 2021. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport le parti hanno già iniziato a parlare: Raiola, che segue gli interessi dell'ex Paris Saint-Germain, ha avuto un primo contatto con Paratici, ma al momento non è stata presa nessuna decisione ufficiale.



DUBBI - La Juve prima di dire sì al rinnovo vuole considerare tutti gli aspetti. Anagrafici, con Matuidi che il prossimo 9 aprile festeggerà 33 anni, economici e, last but not least, di campo. La crescita di Rabiot potrebbe bloccare tutto o portare a un prolungamento al ribasso. Tradotto, se arriverà l'ok di Sarri al francese potrebbe essere offerto il rinnovo, ma a cifre inferiori rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro netti di stipendio che percepisce.