La morte di Maurizio Costanzo ha toccato l'Italia e intera e la Gazzetta dello Sport, nel parlare di lui, ricorda anche la sua passione per lo sport e per il calcio. Al Costanzo Show hanno partecipato tutti i più grandi, fatta eccezione per Diego Armando Maradona, che all'ultimo minuto decise di disertare.



“L’Italia che avrebbe raccontato non poteva prescindere dallo sport, così negli anni cominciò ad accarezzarlo alla sua maniera, allo stesso tempo intelligente e viscerale. Fra gli oltre 40 mila ospiti che avrebbe avuto nei suoi programmi, gli sportivi sarebbero stati poco più di un centinaio, ma quasi tutti i più grandi, eccezion fatta per Diego Maradona che, dopo aver firmato il contratto, disertò gli studi. «Ha avuto un atteggiamento incomprensibile», commentò amaro. Per il resto, la parata di stelle che hanno risposto alle sue domande avrebbe fatto la fortuna dei palinsesti tv per anni. Da Lauda a Pantani, da Tomba alla Pellegrini e a tanti altri, ognuno ha raccontato alla propria maniera sogni e bisogni che la popolarità lascia addosso. Non è un caso che Mihajlovic rivelasse che la cosa che preferiva in tv fossero le trasmissioni di Costanzo”.