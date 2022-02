Massimo Mauro analizza a Mediaset la sfida pareggiata dalla Juventus sul campo del Villarreal: “Risultato giusto. Primo tempo grande Juve, nel secondo non ha avuto la gamba per fare lo 0-2. Il 16 marzo sarà difficilissima. Il Villarreal contro l’Atalanta ha dimostrato di saper affrontare la partita secca. Era meglio non trovarli in questa situazione. Vlahovic? questa partita ha fatto capire che bisogna portare palla a lui. Gol Villarreal? Io mi fido in questi casi di quello che fa l’arbitro. La colpa sul gol è di De Ligt”.