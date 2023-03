Max Pezzali dice la sua sul futuro dello stadio Meazza. Il cantante, tifoso interista, ha dichiarato a margine di un evento benefico per la Fondazione Pupi (del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti): "A San Siro c'è il mio cuore. Qui ho cantato due volte la scorsa estate, nel giugno del 1985 ero a un concerto di Bruce Springsteen e nel Mondiale di Italia '90 ho visto Argentina-Camerun dal terzo anello. Ma mi rendo conto che per Inter e Milan sia un pezzo di cuore estremamente costoso. Allora facciamo come se fosse Wembley, dove gioca solo la nazionale dell'Inghilterra. E' un monumento del nostro tempo, belli così ce ne sono pochi".







SULL'INTER - "Oggi sei secondo e domani rischi di essere quasi dodicesimo, la classifica è molto corta tranne il Napoli stellare che sta facendo un altro campionato. Non posso lamentarmi più di tanto per l'Inter, se non per la mancanza di costanza. Colpa dell'allenatore o della società? Per me è un insieme di fattori, come quando cade un aereo e poi l'annata è anomala per il Mondiale a dicembre".