Non si placa la bufera intorno a Mauro Icardi e Wanda Nara, ma questa volta non c'entra il rinnovo con l'Inter. Ad alzare un nuovo polverone è Maxi Lopez, che in una lunga intervista concessa a Olè parla anche del complicato rapporto con l'ex moglie: "Le foto mentre parlo con la mia ex cognata Zaira Nara? Non capisco perché quelle immagini siano finite in rete. Volevo trascorrere l'ultimo dell’anno con i ragazzi, ma lei si è opposta. Ho combattuto un'ora per vedere i bambini. Una situazione assurda. Non so cos'abbia in testa, non solo quale sia il suo obiettivo in queste situazioni, non so cosa voglia generare. Ma le cose non vanno bene. Io mi adeguo ad altre cose, lei non assolve al ruolo di madre. Io cerco di evitare polemiche per non confondere i bambini. Wanda mi chiama quando suo marito è in ritiro, non so, preferisco non entrare in questo gioco perché è tutto sbagliato. E' una persona che si è sposata, ha avuto altri figli. Io voglio mantenere il rapporto con i miei figli e niente più. Mi chiama in determinati giorni. Io non ci casco più nel suo gioco".



ICARDI - Maxi Lopez chiude parlando del confronto in campo con Icardi, Inter-Torino nel 2016, e di cosa ha detto a Mauro: "Cose che si dicono in campo. Ci sono situazioni, messaggi poche parole. In quel periodo l’ho incrociato solo in campo. Ma se vi raccontassi quello che gli ho detto, il suo rappresentante non mi lascerebbe parlare con i miei figli per due anni".