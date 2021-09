Borja Mayoral è rimasto alla Roma, ma per un paio di giorni sembrava vicinissimo l’addio. Gli arrivi di Abraham e Shomurodov e le offerte di Crystal Palace e Fiorentina hanno fatto vacillare l'attaccante spagnolo. Secondo il quotidiano AS, Carlo Ancelotti avrebbe cercato di interrompere il prestito del giocatore ai giallorossi per il timore che possa trovare poco spazio, ma ogni tentativo di un addio anticipato sarebbe stato bloccato da Jose Mourinho