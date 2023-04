Non è contento Noussair Mazraoui. La sua avventura al Bayern Monaco era cominciata sotto ben altri auspici, poi lo spazio per lui si è ristretto e nel controverso passaggio da Nagelsmann a Tuchel sembra essere cambiato completamente il piano della sua gestione. Così l'esterno marocchino torna a pensare al mercato, con Rafaela Pimenta chiamata a trovargli una destinazione migliore. Bussando anche alla porta della Juve, che ci sta facendo più di un semplice pensierino: un esterno serve, un esterno come lui può essere un affare.