Intervistato da Dazn, l'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato dopo la sconfitta subita contro la Roma, puntando il dito sull'arbitraggio:



POLEMICA ARBITRALE - "Vorrei rivedere l’episodio di Zappa… Io capisco la sudditanza se sei un arbitro giovane e in un grande stadio, ma invertire così tanti falli… Lì (un intervento su Vina, ndr) si parla di un tackle pulito ed è un peccato perché abbiamo schiacciato la Roma, erano in difficoltà e abibiamo creato due-tre situazioni gol nette. Non mi piace come sono stati gestiti i falli, vorrei più rispetto”.



SCHIACCIATA LA ROMA - “Abbiamo fatto una grande gara. Oggi meritavamo almeno il pareggio se non una vittoria. Abbiamo schiacciato la Roma, erano molto in difficoltà. Abbiamo creato tante palle gol".



DIFESA - "Goldaniga ha fatto una partita incredibile con soli tre allenamenti, ma anche Altare che ci sta sorprendendo. Se avessimo avuto questo atteggiamento dall’inizio con ragazzi che si impegnano… Oggi sono contentissimo, mi dispiace solo per il risultato".



MERCATO - "Il presidente sa quello che vorrei, ma non posso parlarne anche perché si alzano i prezzi. Il mercato a gennaio è difficile, noi poi eravamo in basso in classifica e c’è meno appeal. Ma ora con le ultime prestazioni qualcuno ora vorrà venire, noi dobbiamo continuare così ma se arriva qualcuno a darci una mano non sarebbe male”.