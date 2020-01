La panchina di Walter Mazzarri al Torino resta in bilico dopo la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia. Il presidente granata Urbano Cairo ha parlato con l'allenatore nello spogliatoio subito la partita persa a San Siro. Secondo Tuttosport, il suo futuro rimane pericolosamente in sospeso. Si naviga a vista con Longo, Ballardini e De Biasi come probabili eredi.