Intervistato da Radio Kiss Kiss Sandro Mazzola è tornato a parlare, in occasione della celebrazione della tragedia di Superga in cui perse la vita il padre Valentino, del no dato alla Juventus.



"Il 4 maggio non sarà mai un giorno normale, quella squadra era invincibile e non si è mai capito come mai fece quel viaggio. I bianconeri mandarono una macchina a prendermi e mi proposero di andare a giocare da loro, io dissi che ci avrei dovuto pensare. Mi dissero di non dir niente, io andai a casa e non parlavo, non mangiavo e non facevo nulla. Mia mamma mi disse 'Cos’è successo?'. Io gli rivelo la proposta che ebbi e mi disse: 'Se vai da quelli lì, tuo papà si rivolta nella tomba'".