Dopo i rumors sulla possibile liason con Emma Smet, pizzicata al Parco dei Principi con Kylian Mbappé, per l'attaccante fresco di rinnovo con il PSG è spuntato un nuovo possibile flirt dopo i party che sono susseguiti al Festival di Cannes.



Mbappé si è infatti fatto fotografare in compagnia di Stella Maxwell super top-model, che però in passato era stata fidanzata solo con donne del calibro di Miley Cyrus, Kristen Stewart o Lily-Rose Depp. La stessa Stella ha più volte dichiarato di sentirsi libera con la sua sessualità e per questo il gossip in Francia non accenna a placarsi.



Che abbia fatto breccia nel cuore di Mbappé? Eccola nella nostra gallery.