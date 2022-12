@KMbappe était déjà de retour au centre d'entraînement ce mercredi pour préparer la 2e partie de saison ! pic.twitter.com/4VtsdjDmow — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022

72 ore dopo la delusione mondiale, al centro sportivo del Psg, spunta Kylian Mbappé. Sì, proprio lui. L'attaccante ha rinunciato ai giorni di vacanza extra che aveva a disposizione dopo il ritorno dal Qatar, vuole ripartire subito a mille per mettersi alle spalle quella maledetta finale con l'Argentina.- Ha accelerato i tempi rispetto al programma previsto, rinunciando ai giorni di riposo e anticipando il suo arrivo al Camp des Loges: tuta grigia, un sorriso accenato ai fotografi prima degli abbracci con allenatore e compagni., reduce dal grande Mondiale col Marocco dopo il quale anche lui ha rinunciato ai giorni di vacanza extra. Devono ancora rientrare, invece, Messi, Neymar e Marquinhos.- Programma diverso rispetto ai giocatori della Serie A rientrati dal Qatar, che hanno approfittato tutti dei giorni a disposizione per un po' di relax post Mondiale. In Italia il campionato riprende più tardi della Ligue 1 - si riparte il 4 gennaio -. Sono 7 i nazionali del campionato italiano che sono arrivati fino in fondo in Qatar: Lautaro (Inter), Theo Hernandez e Giroud (Milan), Di Maria, Rabiot e Paredes (Juventus) e Dybala (Roma); e per la ripresa del campionato sono tutti in dubbio. Vacanze e relax in Serie A, Mbappé è già al lavoro con il suo Psg.