Intervistato da France 3, Kylian Mbappè ha esternato tutto il suo entusiasmo per la partecipazione della Francia alle Olimpiadi: "Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare alle Olimpiadi. Non dipende da me, ci sono dei parametri che entrano in gioco e non costringerò nessuno. Se non vorranno che sia presente, significa che non ci sarò. Ma per me sarebbe un sogno".