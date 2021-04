: "Ogni volta che scendo in campo mi dico sempre che sono il migliore, ma secondo me Messi e Ronaldo hanno un miliardo di cose in più di me. Sono loro i più forti. Io continuo a ripetermi che sono il top perché non mi pongo mai limiti dando sempre il meglio. Magari a volte qualcuno non lo capisce e si crea una barriera nelle relazioni, dove non si capisce realmente cosa sia la personalità.che va ben oltre queste cose superficiali. Ma sarebbe un discorso molto lungo".- "Ho subito molte critiche quando non segnavo. Ero con le giovanili e mi piaceva dare spettacolo, ed effettivamente non facevo molti gol. Tanti miei allenatori mi dicevano che però nel calcio di oggi bisogna segnare, e per farlo bisognava lavorare sulle stesse mosse. Il Mondiale? Voglio vincerlo di nuovo.. E non vedo l'ora. Anche la Champions è molto importante. Se riuscirà a vincerla penso che vivrò le stesse emozioni provate per il Mondiale, perché a livello di club è la miglior competizione".