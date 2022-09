Intervistato da Dazn, il centrocampista della Juventus, Weston McKennie ha presentato così nel prepartita la sfida contro la Salernitana.



"Credo che quando giochi in Champions, giochi contro squadre che non ti conoscono così bene. Il Psg ci ha lasciato giocare di più. La Salernitana gioca a uomo, sarà dura, dobbiamo pensare al campionato e poi alla Champions League. Dobbiamo costruire più occasioni con le qualità che abbiamo le dobbiamo usare di più, in fase offensiva siamo stati poco efficaci e dobbiamo fare meglio".