La positività di Weston McKennie apre una serie di interrogativi per gli appassionati juventini. Come si deve comportare infatti la squadra di mister Pirlo per proseguire la propria attività? Innanzitutto, da stasera parte l'isolamento fiduciario al J Hotel. Viene dunque ricostruita la famosa "bolla" della Continassa. I giocatori potranno uscire solo per allenarsi e per disputare le partite, sottoponendosi a tamponi ogni due giorni a partire da domani. Sicuramente l'allenamento di domani sarà distanziato per precauzione. Si potrà tornare agli allenamenti "normali" solo dopo aver avuto l'esito negativo di tutti i tamponi dei compagni di McKennie.