con un'operazione che sembrava poter garantire quasi 40 milioni dopo un prestito in realtà poco più che gratuito: sarebbe bastata la salvezza del Leeds. Che puntualmente non è arrivata, ridimensionando sensibilmente anche la considerazione di McKennie per il mondo dorato della Premier con quella mezza stagione deludente sotto ogni punto di vista.Si è messo a disposizione di Allegri, ha accettato anche l'eventualità di essere trasformato in esterno destro, ha seguito un regime di preparazione a 360 gradi (anche alimentare) alla lettera. E alla fine, con il mercato che non ha comunque mai proposto un'offerta all'altezza della valutazione imposta dalla coppia Giuntoli-Manna, è rimasto. Da protagonista.Perché il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2025 è ora opportunità troppo ghiotta per chi volesse di nuovo portarlo via da Torino forzando anche la mano, invece la Juve ha ritrovato quel McKennie che aveva convinto tutti già nell'era targata Fabio Paratici a puntare su di lui. E il Weston che si sta mettendo in mostra in questa stagione, è un giocatore da tenersi stretto. Quello che la Juve vuole fare, come ha già comunicato pure ai suoi agenti.