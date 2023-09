Da sicuro partente a titolare. È cambiato tutto in fretta per Weston McKennie, che al momento del suo rientro alla Juventus, lo scorso luglio, sembrava destinato a non disfare le valigie e rimettersi su un aereo. Il prestito al Leeds non è andato come il centrocampista e i club si aspettavano, la stagione si è conclusa con la retrocessione in Championship. E così non è scattato il riscatto dell'americano, che ha continuato ad allenarsi alla Continassa in attesa della chiamata giusta. Alla fine quella chiamata non è arrivata e il classe '98 è rimasto alla Juve, con cui è stato protagonista di un buon avvio di campionato, con un doppio ruolo. E anche con un doppio obiettivo per i prossimi mesi...