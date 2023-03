Quattro squilli per mettersi sul mercato.. Il centrocampista del Manchester United ha segnato due gol al Cipro e - soprattutto - altri due alla nuova Spagna di De La Fuente. Risultato: quattro reti in due partite.- Il classe ‘96 ha giocato quasi 40 gare in nazionale dal 2018 a oggi, prima di queste ultime due aveva segnato un gol.. Nato a Lancaster, circa 20 minuti di macchina da Londra, aspettava una convocazione dell’Inghilterra. A convincerlo a giocare con la Scozia - grazie alle origini dei nonni - sono stati Alex Ferguson e Josè Mourinho. Due dei quali ci si può fidare. Per Mou - allora allenatore dello United - era un vero e proprio pupillo:- McTominay dal Manchester United non se n’è mai mandato, ma in estate le strade potrebbero separarsi. In questa stagione sta trovando poco spazio, e secondo il Sun ci sono già alcuni club che l’hanno puntato.. Mourinho non ha mai perso di vista la sua crescita ma a oggi la Roma in quel ruolo è coperta, occhio al mercato inglese: per McTominay può partire un’asta.