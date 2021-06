La nuova generazione di modelle tedesche sta letteralmente spopolando e portabandiera di queste nuove "sensation" fra social e shooting è sicuramente Melinda "Sharky" London. Bionda, fisico statuario, dopo la fine della storia con il noto dj Jonas Blue le hanno attribuito diversi flirt con attori famosi e non solo.



Il suo legame con il calcio è tutto nero-rosso-giallo dato che spesso è stata vista prendere parte a feste ed eventi legati alla nazionale della Germania come ad esempio io charity party organizzati da Toni Kroos negli ultimi anni.



Ma Melinda spopola anche su diversi canali social con il suo profilo instagram che sfiora gli 850mila follower e in cui in questi giorni sta facendo ribollire il sangue ai suoi seguaci. Tante le foto in bikini, ma super hot è anche lo doccia, completamente nuda mostrata nei reels. Eccola nella nostra gallery.