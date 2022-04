Melissa Satta non gradisce il ruolo di Wanda Nara in tv e nei giorni scorsi l'ha fatto capire con tanto di frecciatina: "Se vuoi fare la procuratrice del marito è normale parlare, se vuoi diventare anche showgirl è facile cadere in malintesi". Wanda incassa e porta a casa senza rispondere, impegnata invece a sistemare un incidente domestico: la sua piscina perde acqua, sapete dove? Sopra al soffitto di casa di Melissa Satta. Già, proprio lei... Incastri di case e muri in comune, Melissa lancia il messaggio e i suoi follower si godono gli ultimi scatti sul suo profilo Instagram.



