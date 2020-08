Il membro del direttivo del Barcellona, Xavi Vilajoana, ha parlato a TyC: "Siamo tranquilli, non stiamo pensando all'addio di Messi. Leo è stato qui per tutta la vita e ha sempre detto che vorrebbe ritirarsi qui. Stiamo lavorando per il cambiamento, vogliamo costruire una squadra vincente e vogliamo rinnovare il progetto con Messi alla guida".



Ancora su Messi. "La prima cosa che farà Koeman sarà quella di parlare con Messi. Crede anche lui che il nuovo progetto debba esser guidato da Leo. Non contempliamo la possibilità che possa andarsene, può giocare fino a 40 anni".



Su Suarez. "Il futuro di Luis sarà definito insieme a Koeman".



Su Lautaro "Stiamo valutando la possibilità di prendere Lautaro. Siamo in contatto con l'Inter e il giocatore è una delle opzioni. E' un mercato difficile per le formazioni europee, serve cautela ma siamo sempre attenti ai migliori al mondo e Lautaro è tra questi".



Sul mercato. "Non si tratta di prendere tanti giocatori. Prendiamo giocatori interessanti e adatti: Pjanic, Trincao, altri che arriveranno dalla Masia, ci aiuteranno a formare un club competitivo. E' un cambiamento generazionale quello che è in corso".



Su Griezmann "E' un giocatore straordinario ma è vero che non è facile adattarsi al sistema del Barcellona. Siamo fiduciosi che lo farà al meglio nelle prossime stagioni, non sarà una contropartita per arrivare a Neymar"