L'allenatore del Siviglia José Luis Mendilibar ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma.



"La storia non mente, negli ultimi 20 anni il Siviglia è stata la migliore. I trofei stanno in bacheca. La gente non si accontenta delle buone prestazioni, ma vuole l'Europa League. Abbiamo fatto bene nel cammino, domani giocheremo contro una squadra diversa. Sono convinto di poter fare una buona prova", ha dichiarato il tecnico della formazione andalusa.



Sulle parole di Mourinho: "Sarà una partita di calcio, meritiamo entrambe la finale. In un momento del genere, il budget non conta. Non bisogna commettere degli errori, toccherà di farne il meno possibile. Lui ha i capelli bianchi da prima di me. La storia non gioca, ma neanche le buone parole verso l'avversario lo faranno. Abbiamo battuto grandi squadre e domani il nostro approccio sarà lo stesso. Vedremo chi vincerà".



Sulla tattica che opporrà ai giallorossi: "Non si fanno problemi a difendersi, mentre noi vogliamo attaccare. Sanno giocare in entrambe le metà campo. La Roma è ostica. Non è una squadra nervosa con il passare dei minuti. Dovremmo essere tranquilli anche noi".



Sul suo futuro: "Non importa. Non ho firmato nulla, se ci avessi tenuto avrei firmato un biennale. Cercherò di vincere la partita di domani, finire il campionato al meglio e poi vedremo".